Haber Giriş: Kaynak: AA
Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bir mahallede karantina uygulaması başlatıldı.
Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, Büyükfındık Mahallesi'nde bazı kişilerin COVID-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
Mahallede çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu ifade edilen açıklamada, hastalığın yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının bugün saat 23.00'ten itibaren geçerli olacağı bildirildi.
Büyükfındık Mahallesi'nde 14 gün süresince halkın ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacağı öğrenildi.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 1 Kasım 2020 Pazar 23:17
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