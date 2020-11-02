İnegöl ilçesi Kurşunlu mahallesinde Oğuzhan Sönmez yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.

Karşı yöne geçen otomobil, Onur Gürsoy yönetimindeki servis otobüsü ile çarpıştı.

Araç ikiye bölündü

Çarpışmanın etkisiyle otomobil ikiye bölünürken, otomobilde bulunan Fatih Akyol olay yerinde hayatını kaybetti.

[Fotoğraf: AA]

Otomobil sürücüsü Sönmez ise kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis bölümünde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Otobüs şoförünün gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.