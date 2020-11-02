Haber Giriş: Kaynak: İHA
Van'da 12 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: İHA]
Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giriş yaptığı belirlenen 12 düzensiz göçmen yakalandı.
Başkale ilçesinin Güvendik Mahallesi'nde devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaya olarak ilerleyen bir grubu durdurdu.
Yapılan kontrollerde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 12 düzensiz göçmenin yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi.
Düzensiz göçmenler, Başkale Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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