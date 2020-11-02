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İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, toplu taşıma araçlarında yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında denetim yaptı. Kurallara uymayan sürücü ve yolculara ceza uygulandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, otobüs, dolmuş, ticari taksi ve servis araçlarını koronavirüs tedbirleri çerçevesinde kontrol etti.
Sürücülerin evraklarına bakılırken, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı denetlendi.
Kurallara uymayan sürücü ve yolculara cezai işlem uygulandı.
Denetimler gün boyu sürecek.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 2 Kasım 2020 Pazartesi 11:32
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