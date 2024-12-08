Eskişehir'de uyuşturucu operasyonlarında 7 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 7 şüphelinin Eskişehir'den temin ettikleri uyuşturucuyu satarak haksız kazanç elde ettiklerini belirledi.
Ekipler tarafından bu ilçelerde, şüphelilere ait 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 440 gram esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu, 20 adet sentetik ecza hap, 28 uyuşturucu kullanma aparatı ile hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 7 şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorguları sonrası nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 6'sı adli kontrol şartıyla, 1'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.