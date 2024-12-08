Hafif Yağmurlu 4.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 08.12.2024 03:08

Sakarya'da tırın açılan damperi üst geçitte asılı kaldı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, seyir halindeki tırın açılan damperinin üst geçide çarparak asılı kalması ulaşımı aksattı.

Sakarya'da tırın açılan damperi üst geçitte asılı kaldı

D-650 kara yolunun Bilecik istikametinde giden, G.Ç'nin kullandığı tırın damperi, Alifutpaşa Düzakçaşehir Mahallesi mevkiinde açılarak üst geçide çarptı.

Kazada damper çekiciden koparak, üst geçitte asılı kaldı.

Sakarya'da tırın açılan damperi üst geçitte asılı kaldı

Yaralının olmadığı kazadan sonra sürücü, aracını kara yolu kenarına park ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bunun üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

Sakarya'da tırın açılan damperi üst geçitte asılı kaldı

Kaza nedeniyle Bilecik yönünde ulaşım bir süre aksarken, sürücüler Düzakçaşehir Mahallesi yan yoluna yönlendirildi.

Damperin yoldan kaldırılmasıyla ulaşım yeniden normale döndü.

ETİKETLER
Bilecik Sakarya Ulaşım
Sıradaki Haber
Çanakkale'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:54
Çanakkale'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
02:41
Burkina Faso'da yeni başbakan belli oldu
02:24
Adana'da kovalamaca sırasında 2 yunus polisi yaralandı
01:44
ABD Ukrayna'ya ek askeri yardım yapacak
00:56
Doha'daki zirvenin ardından ortak açıklama: Suriye'de siyasi çözüm olmalı
00:27
Katil İsrail Gazze'de hastane çevresine saldırdı: 33 kişi hayatını kaybetti
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 10 kişi hayatı kaybetti
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 10 kişi hayatı kaybetti
FOTO FOKUS
Çarruh ailesinin duygulandıran kavuşması
Çarruh ailesinin duygulandıran kavuşması
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ