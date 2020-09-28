Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kumar suçunu önlemek ve COVID-19 tedbirlerini kontrol etmek amacıyla Hoşnudiye ve Güllük mahallelerinde iki dernek lokali ve bir eğlence yerinde denetim yaptı.

Bu adreslerde sosyal mesafe kuralına uyulmadığını ve kumar oynatıldığını tespit eden ekipler, 95 kişiye toplam 299 bin 250 lira ceza kesti.

Ayrıca, dernek yöneticileri ile işletme sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.