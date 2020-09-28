Haber Giriş: Kaynak: AA
Eskişehir'de tedbirlere uymayan 95 kişiye ceza
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını tedbirlerine ilişkin denetimlerde 95 kişiye para cezası uygulandı.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kumar suçunu önlemek ve COVID-19 tedbirlerini kontrol etmek amacıyla Hoşnudiye ve Güllük mahallelerinde iki dernek lokali ve bir eğlence yerinde denetim yaptı.
Bu adreslerde sosyal mesafe kuralına uyulmadığını ve kumar oynatıldığını tespit eden ekipler, 95 kişiye toplam 299 bin 250 lira ceza kesti.
Ayrıca, dernek yöneticileri ile işletme sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Etiketler: eskişehir covid-19 koronavirüsSon Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 13:21
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