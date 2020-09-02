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Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir, İstanbul, İzmir ve Ankara cumhuriyet başsavcılıklarının FETÖ'ye yönelik yürütülen bazı soruşturmalar kapsamında haklarında gözaltı kararı verdiği 8 zanlıyı, kent merkezinde saklandıkları evlerde gözaltına aldı.
Bu kişilerden biri, emniyetteki işlemlerinin ardından götürüldüğü adliyede, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Diğer 7 zanlının ise soruşturmanın sürdüğü illere gönderildikleri öğrenildi.
Etiketler: eskişehir FETÖ operasyonuSon Güncelleme: 2 Eylül 2020 Çarşamba 13:51
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