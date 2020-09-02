Haber Giriş: Kaynak: AA
Freni boşalan tır 4 araca ve binaya çarparak durabildi
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Sancaktepe'de iş makinesi yüklü tır, önce bir evin demir korkuluklarına çarptıktan sonra 4 aracı ezerek başka bir evin duvarına çarparak durabildi.
Fatih Mahallesi Berat Caddesi'nde tıra iş makinesi yüklendi. Sürücü İmdat A. rampa aşağıya inerken tırın henüz belirlenemeyen nedenle tırın direksiyon hakimiyetini kaybetti.
İş makinesi yüklü tır, bir evin demir korkuluklarına çarptıktan sonra caddede bulunan 4 aracı ezdi, başka bir evin duvarına çarparak durabildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu.
Kazada yaralanan olmazken, tırın çarptığı 4 araç ve evin duvarında hasar meydana geldi.
Polis, çevrede güvenlik şeridi çekerek yolu trafiğe kapattı.
Etiketler: tır kazası sancaktepe İstanbulSon Güncelleme: 2 Eylül 2020 Çarşamba 13:42
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