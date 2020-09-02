İzmir'in Çeşme ilçesinden satın aldıkları jet ski ile Yunanistan'ın Sakız Adası'na kaçmaya çalışan FETÖ zanlısı 3 eski asker dün yakalanmıştı.

Şüphelilerin FETÖ üyesi olmak suçundan yargılanmaları devam eden eski üsteğmen T.K. ile eski astsubaylar E.S. ve H.B. oldukları belirlenmişti.

Jandarma'daki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanmıştı.

Eski askerlerin ifadelerine TRT Haber ulaştı.

Jet ski ile Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelilerinin ifadelerine @trthaber ulaştı. Kaçma iddialarını reddeden 3 şüpheli turistik gezi yaptıklarını savundu. pic.twitter.com/iI71r1tDvs — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 2, 2020

Üç eski asker, kaçtıkları iddiasını reddetti.

"Karşıdaki adayı Türk adası sandık"

Eski askerden birisi “Türk karasuları sınırını bilmeden farkında olmadan geçtik. Üçümüz iyi arkadaşız. Gezmek için denize açıldık. Fazla açılmışız karşıdaki adayı Türk adası sandık. Oraya gidelim, karaya çıkalım diye düşündük. Biraz fazla açıldığımızı sahil güvenlik geldiği zaman anladık. Kaçma amacımız yoktu.” dedi.

"Jet ski ile gezmeyi çok seviyoruz"

Şüpheliler, jet skiyi neden satın aldıkları sorusuna şöyle cevap verdi:

“Kiralamak çok masraflı olacaktı, bizde jet ski ile gezmeyi çok seviyoruz. Bu nedenle satın aldık. Üçümüz yakın arkadaşız. Her geldiğimizde pahalı olduğu için satın aldık.”

"Keşif amacımız yoktu, bu bölgeleri çok seviyoruz"

Halen FETÖ üyeliğinden davaları devam eden eski askerlere, Çeşme, Kuşadası Dikili bölgelerinde neden keşif yaptıkları sorusu yöneltildi.

Şüpheliler bu soruya da "Bu bölgeleri çok seviyoruz. Sık sık üç arkadaş buralara gelip geziyoruz. Keşif amacımız yoktu." yanıtını verdi.