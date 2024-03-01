Açık 6.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 01.03.2024 00:33

Eskişehir'de apartman garajında yangın: 30 kişi dumandan etkilendi

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir apartmanın garajında yangın çıktı. Ekipler tarafından yangın söndürülürken 30 kişi dumandan etkilendi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.

Eskişehir'de apartman garajında yangın: 30 kişi dumandan etkilendi

Kumlubel Mahallesi Edipler Sokak'taki bir apartmanın garajında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında garajdaki piknik tüplerinin tutuşması nedeniyle küçük çaplı patlamalar yaşandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis bölgede güvenlik önlemleri aldı. Binada mahsur kalan 60 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yangının sebebi araştırılıyor

Dumandan etkilenen 30 kişiye sağlık ekipleri müdahalede bulunurken, 8'i ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar da bölgede incelemede bulundu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

ETİKETLER
Eskişehir Yangın
Sıradaki Haber
Kız Kulesi yeniden ziyarete açılıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:49
Filistin'in BM Daimi Temsilcisi, İsrail'in yardım bekleyen Gazzelileri "kasıtlı" öldürdüğünü söyledi
01:42
Fransa, İsrail'in gıda bekleyen Filistinlilere ateş açmasının haklı tarafı olmadığını bildirdi
01:36
Bodrum açıklarında 26 düzensiz göçmen yakalandı
01:35
Ayvalık açıklarında 45 düzensiz göçmen yakalandı
01:22
Ürdün'den İsrail'in Doğu Kudüs'te 2 bin 640 dönümlük araziye el koymasına tepki
01:16
İsrailli aşırı sağcı Bakan'dan Gazze'de insani yardım bekleyen sivilleri öldüren askerlere "tam destek"
Nikah salonları "29 Şubat"ı sakin geçirdi
Nikah salonları "29 Şubat"ı sakin geçirdi
FOTO FOKUS
'Yetenek Her Yerde' kariyer fuarıyla gençler, işverenlerle buluştu
'Yetenek Her Yerde' kariyer fuarıyla gençler, işverenlerle buluştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ