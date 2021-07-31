Haber Giriş: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 10:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'de 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Cem Kırcal idaresindeki otomobil, Eskişehir-Seyitgazi kara yolu Derbent mevkisinde, İbrahim Kandemir'in kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada, Kandemir'e ait otomobildeki Ferhat Kunak olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücüler ile Elif Kırcal, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Ferhat Kunak'ın cesedi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için aynı hastanenin morguna gönderildi.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası Eskişehir
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