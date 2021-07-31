Haber Giriş: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 09:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaçkar'da düşen 2 Ukraynalı dağcı 33 saat sonra kurtarıldı
[Fotoğraf: DHA]
Kaçkar Dağları'nda buzul tırmanışı sırasında kayalık alana düşerek ayağı kırılan Ukrayna uyruklu 2 dağcı yaralandı. Gruptaki diğer dağcıların ihbarı üzerine yola çıkan ekip, yaralıları bölgeden alıp 33 saat sonra ambulansa ulaştırdı.
Çamlıhemşin ilçesine bağlı Yukarı Kavron Yaylası Kaçkar Dağları buzul bölgesinde zirve tırmanışı yapan 8 kişilik gruptaki dağcılardan düşerek yaralanan Maryna Shavkutina ve Mykola Shynkevych'in arkadaşlarının haber vermesi üzerine harekete geçen AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri, gece saatlerinde olay yerine ulaştı.
Yoğun sis nedeniyle helikopter desteği sağlanamayan bölgeye zorlu ve uzun bir yürüyüşün ardından ulaşan ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Ekiplerin sedye yardımıyla Yukarı Kavron Yaylası'na kadar taşıdıkları yaralılar, daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi.
Shavkutina'nın bacağı, Shynkevych'un ise omuzunda kırık olduğu öğrenildi.
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