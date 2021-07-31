Bandırma'da 27 Temmuz'da geçirdiği trafik kazası sonucu yaygın beyin kanaması ve travma ile Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kübra Aygörmüş'ün dün beyin ölümü gerçekleşti.

Organ Nakli Birimi tarafından görüşülen Aygörmüş'ün ailesi, organların bağışlanmasına onay verdi.

Aygörmüş'ün karaciğer, böbrek ve korneaları nakil için alındı. Karaciğer ve korneaları, Bursa Uludağ Üniversitesine, böbrekleri de Bursa Yüksek İhtisas Araştırma Hastanesine gönderildi.