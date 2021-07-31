Haber Giriş: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 09:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Organ bağışı 5 hastaya umut olacak
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden Kübra Aygörmüş'ün organları 5 hastaya nakledilecek.
Bandırma'da 27 Temmuz'da geçirdiği trafik kazası sonucu yaygın beyin kanaması ve travma ile Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kübra Aygörmüş'ün dün beyin ölümü gerçekleşti.
Organ Nakli Birimi tarafından görüşülen Aygörmüş'ün ailesi, organların bağışlanmasına onay verdi.
Aygörmüş'ün karaciğer, böbrek ve korneaları nakil için alındı. Karaciğer ve korneaları, Bursa Uludağ Üniversitesine, böbrekleri de Bursa Yüksek İhtisas Araştırma Hastanesine gönderildi.
Etiketler: Organ Nakli Trafik Kazası
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