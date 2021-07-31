Haber Giriş: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 05:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de yangın: 1 ev kullanılamaz hale geldi
İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Ovakent Mahallesi'nin Ayşeoba mevkiinde Mustafa A. eşi Şengül A. ve oğullarının yaşadığı evde elektrik kontağındaki arıza nedeniyle yangın çıktı.
Aile yangın başladığı sırada dışarı çıkarak olaydan yara almadan kurtuldu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce müdahale edilen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
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