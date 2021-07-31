Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu Bölgesi genelinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri ise yer yer çok bulutlu olacak.

Bölgede öğle saatlerinden sonra Ardahan, Kars, Erzurum, Ağrı, Iğdır çevrelerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak bekleniyor. Yağışların Erzurum ile Van'ın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi öngörülen bölgede rüzgar kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklık Kars ve Erzurum'da 29 ve Van'da 27 derece olacak.