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Eski yüksek yargı üyelerinin yargılandığı davada mütalaa açıklandı

Eski yüksek yargı üyelerinin yargılandığı davada, ilk mütalaa verildi. Eski HSYK Üyesi Şaban Işık'a, terör örgütü üyeliğinden 15 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.

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Eski yüksek yargı üyelerinin yargılandığı davada mütalaa açıklandı

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