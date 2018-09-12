Eski yüksek yargı üyelerinin yargılandığı davada, ilk mütalaa verildi. Eski HSYK Üyesi Şaban Işık'a, terör örgütü üyeliğinden 15 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.
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Eski yüksek yargı üyelerinin yargılandığı davada mütalaa açıklandı