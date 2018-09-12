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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Pakistan'a gidecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 13 Eylül'de Pakistan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Pakistana gidecek

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Mahdum Şah Mahmud Kureyşi'nin davetine icabetle 13 Eylül'de Pakistan'a resmi ziyarette bulunacak. 

İki günlük ziyaret kapsamında Çavuşoğlu'nun, Kureyşi ile görüşmesinin yanı sıra Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Pakistan Başbakanı İmran Han tarafından kabul edilmesinin öngörüldüğü ifade edildi.

Söz konusu temaslarda, Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkiler ele alınacak, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Pakistan'da 25 Temmuz'da yapılan genel seçimleri kazanan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, 9 Eylül'de yemin ederek görevine başlamıştı. 

Kaynak: AA 

Etiketler: Pakistan, Mevlüt Çavuşoğlu
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