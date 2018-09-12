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TSK Münbiç'te 44'üncü devriye görevini tamamladı

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 44'üncü devriye görevi icra edildi.

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TSK Münbiçte 44üncü devriye görevini tamamladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Münbiç arasındaki hatta devriye faaliyetlerini sürdürüyor.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 12 Eylül 2018 tarihinde 44. koordineli/bağımsız devriye faaliyeti yapıldı.

 


 

Kaynak: AA

Etiketler: tsk
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