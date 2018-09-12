Reyhanlı'nın faillerine 53'er kez ağırlaştırılmış müebbet

5 yıl önce Hatay, tarihinin en korkunç gününü yaşamıştı. Reyhanlı ilçesinde 53 kişi çifte bombalı saldırıda hayatını kaybetti. 53 masumun katili 9 sanık 53 kez ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldı.

Art arda iki bombalı saldırı ile 5'i çocuk 53 masumu hayattan koparttılar. Kimini annesiz, kimini evlatsız bıraktılar. Yakalandılar, yargılandılar.

5 milyon dolar aldığını itiraf etti

Hatay Reyhanlı'da 2013 yılında çifte bomba saldırı yapıldı. Saldırının faili ve planlayıcısı Nasır Eskiocak, Reyhanlı davasının bir numaralı sanığıydı. Saldırıları gerçekleştirmek üzere Suriyeli Hacı isimli birinden 5 milyon dolar aldığını itiraf etmişti.

53 kez ağırlaştırılmış müebbet

Eskiocak, Ankara'da karara bağlanan davada 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Eskiocak ile birlikte 9 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

8 sanığa kırmızı bülten

Suriye'de "Acilciler" olarak bilinen terör grubunun elebaşı Mihraç Ural da saldırının faillerinden. Ural, Reyhanlı saldırısının planlayıcısı ve firari sanığı.

Ural hakkında daha önce kırmızı bülten çıkarıldı. Reyhanlı davasının son duruşmasında Ural ile birlikte 8 firari sanığın da kırmızı bülten ile aranması istendi.

Mahkeme, 13 kişiye, Reyhanlı saldırıları için örgüt üyelerine yardım etmek ve suçluyu kayırmak suçlarından 22 buçuk yıl hapis cezası verdi. 3 kişi ise beraat etti.

Saldırıda FETÖ izi

Reyhanlı saldırısında FETÖ izi de tespit edildi. O dönem Adana özel yetkili savıcısı olan Özcan Şişman'ın, istihbarat almasına rağmen, MİT'i suçlamak için saldırıya göz yumduğu tespit edildi.

Bu tespit Hakimler ve Savcılar Teftiş Kurulu'nun raporunda yer aldı. MİT TIR'larının durdurulması davası kapsamanda tutuklu bulunan Şişman'ın ByLock kullandığı da tespit edilmişti.

Reyhanlı saldırısının faili yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafından Suriye'nin Lazkiye kentinde yapılan nokta operasyonda, 2013 yılında Reyhanlı’daki bombalı saldırıda Suriye istihbaratıyla irtibatı sağlayan ve failleri yönlendiren Yusuf Nazik yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

Kaynak: TRT Haber