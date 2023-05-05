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Türkiye
TRT Haber 05.05.2023 17:08

Eski Yalova Belediye Başkanı Salman'a hapis cezası

CHP'li eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, hakkında açılan davada hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Yalova Belediye Başkanı Salman'a hapis cezası
[Fotograf: AA]

Seyrantepe Mahallesi'ndeki taziye evinin ihalesinde usulsüzlük iddiasıyla açılan davada mahkeme kararını verdi.

Vefa Salman hakkında "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından 2 yıl 6 ay hapis ve 3 bin lira para cezası verildi.

Davada yargılanan 4 kamu görevlisi ve bir firma sahibi de hapis ve para cezası aldı.

Başka bir dava sebebiyle İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan ve tutuksuz yargılanan Salman, milletvekili aday adaylığı için belediye başkanlığı görevinden istifa etmişti. 

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