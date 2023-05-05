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Türkiye
TRT Haber 05.05.2023 16:44

Hatay'da afet konutları yükseliyor

Depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da yıkık ve acil yıkılması gereken binaların enkazı kaldırıldı. Kent genelinde 51 bin 154 ağır hasarlı binanın yıkım çalışması başlarken, geçici konutların yapımı da sürüyor.

Hatay'da afet konutları yükseliyor

Depremlerin yıkıcı etkisinin en çok hissedildiği illerden biri olan Hatay'da yaraların sarılması için tüm kurumlar seferber oldu.

Temeli atılan 22 bin 467 konutun inşası sürüyor. Hatay'a, 216 bin 733 konut ve 34 bin 129 köy evi olmak üzere toplam 250 bin 862 yapı inşa edilecek.

Asrın felaketinin derinden etkilediği Hatay'da depremin izleri de silinmeye çalışılıyor. 13 bin 245 yıkık ve acil yıkılması gereken yapıdan 12 bin 219'u kaldırıldı. Geleneksel tescilli bin 215 yapı için ise karar bekleniyor.

Enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı

Hatay'da yıkık ve acil yıkılması gereken binalarda enkaz kaldırma çalışması tamamlandı. Kent genelinde 51 bin 154 ağır hasarlı binanın yıkım çalışması başladı.

Diğer yandan köy evlerinin inşası da hızla devam ediyor. Kırıkhan'daki 19 mahallede köy evlerinin yapımı sürüyor. Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, "İlk andan itibaren biz iliklerimize kadar hem devletimizin gücünü hem milletimizin varlığını burada gördük." dedi.

300 yataklı hastane

En geç bir ay içerisinde diğer yerlerde de çalışmalar başlayacak. Depremlerin ardından Hatay'da bin 500 yataklı 4 hastanenin temeli atıldı.

Yapımına başlanan 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi'nin inşaatı da devam ediyor. Tüm branşlarda hizmet verecek 300 yataklı hastanede, 80 yoğun bakım yatağı ve 12 ameliyathane planlanıyor.  

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