Türkiye
Eski TÜBİTAK çalışanı 12 kişi FETÖ'den gözaltında01 Ekim 2019 Salı 16:34 - Son Güncelleme 01 Ekim 2019 Salı 17:13
FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, Kocaeli merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda eski TÜBİTAK çalışanı 12 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'ndeki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında eski kurum çalışanı 14 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kocaeli, Gaziantep, Konya ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Firari iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: AA