Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'ndeki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında eski kurum çalışanı 14 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kocaeli, Gaziantep, Konya ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Firari iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA