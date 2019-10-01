Sadettin K., oğlu Y.E.K. ve A.A. Sakarya'nın Kocaali ilçesi Şerbetpınarı mevkisinde kestane toplamak amacıyla ormanlık alanda dolaşmaya başladı.

Bu sırada baba ve oğlu, henüz belirlenemeyen bir nedenle uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, baba Sadettin K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı olarak bulunduğu yerden çıkartılan Y.E.K. ambulansla Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, yaralı Y.E.K'nin beyanı üzerine kayıp A.A'yı arama çalışması başlattı.

Düştüğü yerin dere yatağı olması nedeniyle A.A'yı bulmak için olay yerine AFAD ekipleri de gönderildi.

Ekiplerin çalışması sonucu A.A'nın uçurumdan düşmediği, başka bir bölgede kestane toplarken bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA