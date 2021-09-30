Bahçelievler'de sabah saatlerinde özel bir hastanede hemşire olan genç kadın, otomobili ile işe gitmek için yola çıktı.

Seyir halindeyken freninin tutmadığını fark eden kadın, güçlükle durabildi. Aracını tamire gönderen hemşireye, fren hidroliği bölümünde şeker bulunduğu söylendi.

Durumdan şüphelenen kadın, apartmanının güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

'Şekerli tuzak' güvenlik kamerasında ortaya çıktı

Hemşire, kayıtları incelediğinde 4 yıldır beraber olduğu ve geçtiğimiz günlerde ayrıldığı Mazlum T.'nin otomobilin yanına geldiğini gördü. Aracın anahtarı kendisinde de bulunan Mazlum T., kaputu açtıktan sonra motor kısmına 2 kilogram şeker döktü.

O anlar apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Gerçeğin ortaya çıkmasının ardından genç kadın, savcılığa giderek Mazlum T. hakkında suç duyurusunda bulundu.