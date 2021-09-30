Haber Giriş: 30 Eylül 2021 Perşembe 13:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da vakalar arttı, 81 ev karantinada
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adıyaman'da koronavirüs vakalarının artması üzerine 81 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararları uygulamaya koydu.
Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 81 ev karantinaya alındı.
Etiketler: Adıyaman Koronavirüs Karantina
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