Irak ile dünya pazarına açılan Habur Sınır Kapısında 2019 yılında ihalesi yapılan ve yapımına başlanan modernizasyon çalışmaları 2 yılda tamamlandı. Eski görüntüsünün aksine daha büyük ve geniş bir araç çıkış peronlarının yapıldığı kapıda, arama hangarları, kontrol peronları, muayene peronları, depolar, şoför bekleme salonu, cami, yolcu tüneli yapılarak daha konforlu hale getirildi. Gümrük sahasında fiziki alan genişletilmesi yapıldı.

Nuh’un gemisine benzetilerek yeni yapılan cami estetik yapısı ile büyülerken 424 metre uzunluğunda yolcu tüneli hazırlandı. Araç şoförlerince yolcu tünel girişine bırakılan yolcular, valizleriyle birlikte ısıtma ve soğutma özelliği bulunan tünelden geçerek X-ray araması ve pasaport işlemlerini sıralı ve kolay bir şekilde halledebiliyor. Aşı olmak isteyenler içinde tünel içerisinde Silopi ilçe Sağlık Müdürlüğünce açılan standa kolaylıkla aşılama yapılabiliyor. Ayrıca tünelde bulunan kafeteryada mola veren yolcular, market alışveriş yapma imkanı da buluyor.

Araç sayısında artış

Habur Sınır Kapısı’ndan 2021 yılı Ağustos ayı istatistiklerine göre giriş ve çıkış yapan araç sayısı bir önceki yıla göre artış gösterdi. 2020 yılında ortalama 3.371 olan araç giriş çıkışları 2021 Ağustos ayı dahil 3.709 olarak kayda geçti. Yine 2020 yılında 4.272 olan yolcu giriş çıkış sayısı 2021 Ağustos ayı ile 6.788 oldu.

Kaçakçılara geçit verilmiyor

2018’de 1.621 kaçakçılık olayı ile 54.190.026 Tl, 2019’da 997 kaçakçılık olayı ile 40.208.814 Tl, 2020’de 709 kaçakçılık olayı ile 51.990.581 Tl ve 2021 Ağustos ayı itibari ile 416 olay ile 58.066.949 Tl’lik kaçakçılık olayı yaşandı. Gümrük sahasında alınan ek güvenlik önlemleri ile birlikte önceki yıllara göre kaçakçılık olaylarında büyük düşüş yaşandığı görüldü. Başarılı operasyonlar ile terörün finans kaynakları uyuşturucu, bomba ve kaçakçılıkta büyük ve başarılı işlere imza atıldı.