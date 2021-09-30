Haber Giriş: 30 Eylül 2021 Perşembe 12:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hasta taşıyan ambulansla dolmuş çarpıştı: 10 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Karaman'da hasta taşıyan ambulansla dolmuş çarpıştı. Yaşanan kazada biri ağır 10 kişi yaralandı.
Recep Baltacı yönetimindeki ambulansla İbrahim Hacıoğlu idaresindeki dolmuş, Hamidiye Mahallesi 100. Yıl Caddesi Adliye kavşağında çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan ambulans, kavşakta duran seyyar satıcı Rüstem Tümkaya'ya çarparak yan yattı.
[Fotoğraf: DHA]
Kazada seyyar satıcı ile sürücülerin aralarında olduğu 10 kişi yaralandı.
Ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Tümkaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: Karaman Trafik Kazası
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