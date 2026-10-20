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Dünya
AA 20.10.2026 09:54

Güney Kore'de uçuş sırasında uçağın acil çıkış kapısını açmaya çalışan yolcuya hapis cezası

Tayland'ın başkenti Bangkok'tan Güney Kore'nin Daegu kentine sefer yapan yolcu uçağının acil çıkış kapısını uçuş sırasında açmaya çalışan kişi, ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı.

Güney Kore'de uçuş sırasında uçağın acil çıkış kapısını açmaya çalışan yolcuya hapis cezası

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore'deki Daegu Bölge Mahkemesi, 22 Kasım 2025'te T'way Air hava yolu şirketine ait uçakta acil çıkış kapısını açmaya teşebbüs eden yolcu hakkındaki kararını açıkladı.

Havacılık Güvenliği Yasası'nı ihlal etmekle suçlanan yolcunun, uçak yaklaşık 11 bin 300 metre irtifada seyrederken acil çıkış kapısının mandalını kaldırmaya çalıştığı belirtildi.

Mahkeme, yolcuya 4 ay hapis cezası vererek cezanın infazını 2 yıl süreyle erteledi ve 80 saat kamu hizmetinde çalışma yükümlülüğü getirdi.

Kararda, sanığın kapıyı yalnızca bir kez açmaya teşebbüs etmesi ve uçuş sırasında kapının açılma ihtimalinin düşük olması nedeniyle eyleminin sınırlı tehlike oluşturduğu değerlendirmesine yer verildi.

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