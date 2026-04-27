Eski milletvekili Mehmet Mustafa Açıkalın hayatını kaybetti

Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İlim Yayma Vakfının kurucularından, 22. ve 23. dönem milletvekilimiz Mehmet Mustafa Açıkalın'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Mehmet Mustafa Açıkalın kimdir?

Mehmet Mustafa Açıkalın, 6 Nisan 1951'de Sivas'ta doğdu. Babasının adı Abdurrauf, annesinin adı Saadet'tir.

Yeminli Mali Müşavir; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü'nü bitirdi. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde tamamladı.

Maliye Müfettiş Muavini olarak Maliye Bakanlığı'nda göreve başladı. Fransa Paris'te staj yaptı. Maliye Başmüfettişi oldu. Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürü ve Genel Kurul Başkanlığı görevlerinde bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak görev yaptı. Bu arada İĞTAŞ AŞ, BELTUR AŞ ve İstanbul Ulaşım AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüttü.

22. Dönem İstanbul Milletvekili. 22. Dönem'de NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyeliğinde bulundu. 23. Dönem'de NATO PA Türk Grubu Üyeliğine yeniden seçildi.

İyi düzeyde Fransızca ve orta düzeyde İngilizce bilen Açıkalın, evli ve 4 çocuk babasıdır.