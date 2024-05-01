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Türkiye
DHA 01.05.2024 16:15

Eski kız arkadaşının sevgilisinin otomobiline bomba düzeneği koydu

Zonguldak'ta, takıntı haline getirdiği eski kız arkadaşının sevgilisinin otomobiline bomba düzeneği koyan şüpheli gözaltına alındı.

Eski kız arkadaşının sevgilisinin otomobiline bomba düzeneği koydu

Olay, dün akşam saatlerinde, Ereğli ilçesinde Kışla Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Batuhan Y'nin babası, oğluna ait otomobilin altından yağ akıttığını görünce sanayi sitesindeki ustasına götürdü.

Motor ustası, aracın alt kısmını incelediğinde bomba düzeneği gördü. Durum, polise haber verildi.

Olay Yeri İnceleme, Terörle Mücadele ve Asayiş şube müdürlükleri ekipleri, otomobilde inceleme yaptı. Daha sonra olay yerine bomba imha ekibi çağrıldı. Bölgede geniş güvenlik önlemi alındı. Bomba, bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle patlatıldı.

Motor ısınınca patlaması hedeflenmiş

Yapılan incelemede, bomba düzeneğinin torpil diye tabir edilen patlayıcıların ilaç kutusuyla sabitlenerek motorun alt kısmına koyulduğu görüldü. Motorun çalıştıktan sonra ısınmasıyla torpillerin patlaması sonucu otomobile zarar vermesinin hedeflendiği ortaya çıktı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, Batuhan Y'nin ve sevgilisi Rabia S'nin ifadesi alındı.

Rabia S, ifadesinde eski sevgilisi Serdar E'nin kendisini takıntı haline getirdiğini ve sevgilisi Batuhan Y'yi de sık sık tehdit ettiğini söyledi. İfadeler doğrultusunda ekipler, bomba düzeneğini otomobilin altına Serdar E'nin koyduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Serdar E'nin üst aramasında da Rabia S'nin yaşadığı evin krokisi ele geçirildi. İfadesinde suçlamaları reddeden Serdar E, emniyetteki sorgusu sonrası adliyeye sevk edildi.

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