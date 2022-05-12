Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da forma giyen eski futbolcu Sezer Öztürk ile 24 yaşındaki Halil İbrahim S. arasında 19 Eylül 2021'de, İstanbul Çekmeköy'deki Şile Otoyolu'nda yol verme tartışması çıkmıştı.

Halil İbrahim S. silahla vurularak öldürülmüş, 4 kişi ise yaralanmıştı.

Olayla ilgili yürütülen davada karar çıktı.

Tutuklu sanık Öztürk, 3 ayrı suçtan toplamda 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.