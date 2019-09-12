Afyonkarahisar Bolvadin Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar anne K.A. ve kızı G.A. (17) ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme, sanıklardan anne K.A'ya 16 yıl, kızı G.A'ya ise 2 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, G.A'nın, cezaevinde kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.

Olay

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde oturan K.A, 28 Ocak'ta İlçe Emniyet Amirliğine giderek bir süre önce boşandığı ancak birlikte yaşamaya devam ettikleri Gazi A'nın 10 gündür kayıp olduğunu belirtmiş, çiftin küçük kızı A.A, emniyet amirliğine giderek babasını annesinin öldürdüğünü iddia etmişti.

Bir televizyon programına katılmak için İstanbul'da olduğu belirlenen anne K.A. ve kızı G.A, polis ekiplerince gözaltına alınmış zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Kaynak: AA