Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, bölgede yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına öngörülüyor.

Rüzgarın yarın İstanbul, Bursa, Kocaeli, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve hamleli olarak fırtına (50-80 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Kaynak: TRT Haber