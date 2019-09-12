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Marmara ve Kuzey Ege'ye kuvvetli fırtına uyarısı12 Eylül 2019 Perşembe 15:08 - Son Güncelleme 12 Eylül 2019 Perşembe 15:15
Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'de yarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli fırtına bekleniyor.
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, bölgede yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına öngörülüyor.
Rüzgarın yarın İstanbul, Bursa, Kocaeli, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve hamleli olarak fırtına (50-80 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
Kaynak: TRT Haber
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