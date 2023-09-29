Eşine kızdı, kendini bıçakladı

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana gelen olayda, evde ailevi sebeplerden dolayı eşiyle tartışan 22 yaşındaki E.A. sinir krizi geçirerek eline aldığı meyve bıçağıyla kendisini yaraladı.

Eşinin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi’ne sevk edilen E.A. tedavi altına alındı.

E.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri tarafından olay ile ilgili inceleme başlatıldı.