Diyarbakır'da Ö.A, 4 yıl önce eşi G.A'dan boşanmak için Diyarbakır 1. Aile Mahkemesi'ne başvurdu. İki tarafı eşit kusurlu bulan mahkeme, G.A'nın maddi ve manevi tazminat talebinin reddine karar verdi.

Avukat Gülben Elhakan, müvekkili G.A'nın boşanma konusunda kusurlu olmadığı ve tazminat taleplerinin reddedilmesinin hukuka uygun bulunmadığı gerekçesiyle yerel mahkemenin kararının kaldırılması yönünde Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'ne itirazda bulundu.

İtirazı değerlendiren 2. Hukuk Dairesinin verdiği kararda şöyle denildi:

"Davacı erkeğin iddiası ve tanık beyanları incelendiğinde mahkeme tarafından kadına yüklenen 'erkeğin ailesini ve arkadaşlarını evde istememesi' ve 'kocaya ilgisizliği' kusurlu davranışlarının gerçekleşmediği anlaşılmıştır. Bu durumda davacı erkeğin tam kusurlu olduğu, davalı kadının ise kusurunun ispatlanmadığı tespit edilmiştir. Boşanma için süreklilik arz edecek şekilde eşe baskı yapılması, kişilik haklarının ihlali niteliğindedir. Tarafların sosyal ekonomik durumu, evlilik süresi, gerçekleşen kusur ve paranın satın alma gücü göz önüne alınarak davalı kadının ilgili madde gereği maddi ve manevi tazminat talebinin kısmen kabulüne karar verilmiştir."

Mahkeme, Ö.A'nın boşandığı eşine maddi ve manevi tazminat olarak 45 bin lira ödemesine hükmetti.