Murat I.'nın kullandığı minibüs, henüz belirlenemeyen nedenle Akkuyu Köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin duvarına çarptı.

Kazada yaralanan sürücüyle minibüsteki 14 kişi, ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.