Haber Giriş: 28 Ekim 2021 Perşembe 11:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tarım işçilerini taşıyan minibüs duvara çarptı: 15 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Adıyaman'ın Besni ilçesinde, bir evin duvarına çarpan minibüsteki 15 tarım işçisi yaralandı.
Murat I.'nın kullandığı minibüs, henüz belirlenemeyen nedenle Akkuyu Köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin duvarına çarptı.
Kazada yaralanan sürücüyle minibüsteki 14 kişi, ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Adıyaman Trafik Kazası
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