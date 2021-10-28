Haber Giriş: 28 Ekim 2021 Perşembe 11:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da iki minibüs çarpıştı: 13 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde servis aracı ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.
E.K, idaresindeki yolcu minibüsü, Akhisar Mahallesi'nde B.S, idaresindeki servis minibüsüyle çarpıştı.
Kazada, kazada araç sürücülerinin de aralarında bulunduğu 13 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan 13 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Bursa Trafik Kazası
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