11 yaşındaki Esila Tüfekçi, 1 yıldır kalp nakli olabilmek için sıra bekliyor. Küçük kızın hastanede yatarken, nakil bekleyenlerin duygularını anlattığı resim, Rize'de geniş yankı uyandırdı.

Esila Tüfekçi'nin annesi Zeynep Tüfekçi, "Türkiye'nin her yerinde o resim paylaşılıyor ve inanılmaz dikkat çekti, farkındalık yarattı. Bunun için çok mutluyum, gururluyum. Başkalarına da Esila ışık olacak." dedi.

O duygu yüklü resim, Doktor Siyami Ersek Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ön cephesine asıldı.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor Kulübü'nün Başkanı Hasan Kartal ve yönetim kurulu üyeleri, Organ Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında bağış yaptı.

Esila'nın çağrısına yöneticiler ile 200'e yakın taraftar destek verdi.

Kampanyaya katılıp organ bağışçısı olanlara bilgilendirme yapılarak bağışçı kartları verildi.

Kaynak: TRT Haber