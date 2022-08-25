Esenyurt'ta sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Pınar Mahallesi'nde bir yokuşta, yolun karşısına geçmeye çalışan bir çocuk akıntıya kapıldı.



Yağmurdan korunmak için binanın altında bekleyen kişi, koşarak çocuğu kolundan yakaladı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kentte yağışın gün boyu etkisini sürdürmesi bekleniyor.