Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe 12:48Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Esenyurt'ta sele kapılan çocuk güçlükle kurtarıldı
İstanbul Esenyurt'ta sağanak nedeniyle caddeleri ve evleri su bastı. Yolun karşısına geçmeye çalışan biri çocuk iki kişi selde sürüklendi. Akıntıya kapılan çocuğu vatandaşlar kurtardı.
Esenyurt'ta sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Pınar Mahallesi'nde bir yokuşta, yolun karşısına geçmeye çalışan bir çocuk akıntıya kapıldı.
Yağmurdan korunmak için binanın altında bekleyen kişi, koşarak çocuğu kolundan yakaladı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kentte yağışın gün boyu etkisini sürdürmesi bekleniyor.
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