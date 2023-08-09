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Türkiye
AA 09.08.2023 10:57

Esenyurt'ta kamyonun iş yerine çarpma anı kamerada

Esenyurt’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, aydınlatma direğini devirip optik dükkanının vitrinine çarparak durabildi.

Cumhuriyet Caddesi'nde ilerleyen kamyonun sürücüsü, henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan kamyon, yol kenarındaki motosikleti ve aydınlatma direğini devirdikten sonra optik dükkanının vitrinine çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, iş yerinde hasar meydana geldi.

Optik dükkanı çalışanlarından Cihan Gürgen, gürültü duyduklarını ve kamyonun hızla dükkana doğru geldiğini gördüklerini anlattı.

1 kişi ezilmekten son anda kurtuldu

Kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde kamyonun yol kenarındaki motosikleti ve aydınlatma direğini devirdiği, bu sırada oradaki bir kişinin ezilmekten son anda kurtulduğu, ardından kamyonun dükkanın vitrinine çarptığı görülüyor.

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Esenyurt'ta kamyonun iş yerine çarpma anı kamerada
Esenyurt'ta kamyonun iş yerine çarpma anı kamerada
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