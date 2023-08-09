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Türkiye
TRT Haber 09.08.2023 11:41

2. sıcak hava dalgası geliyor

Sıcakların ardından serin hava mola sağladı, ancak uzmanlar ay ortasında tekrar yükselecek olan sıcaklıklara dikkat çekiyor. Önümüzdeki günlerde yeniden artacak sıcaklıkların rekor seviyelere ulaşması beklenmese de bunaltıcı günler kapıda. Eriyen buzulların okyanuslara yayılması ise kışın sert geçeceğinin habercisi olabilir. Detaylar haberimizde...

Benginur İkbal Akgül
Benginur İkbal Akgül
2. sıcak hava dalgası geliyor

Son dönemde yaşanan sıcak hava dalgasının ardından serin hava etkisini göstermeye başladı. Ancak uzmanlar, önümüzdeki günlerde yeniden sıcaklıkların artacağını söylüyor.

Temmuz ayında sıcaklıkların rekor üstüne rekor kırmasının ardından en sıcak zamanlar yaşandı. Sıcak havanın etkisi altında olan bölgeler, sonunda rahat bir nefes alırken, hava durumu değişkenliği kendini gösteriyor. Meteoroloji uzmanları, bu serin dönemin bir 'ara etkisi' olduğunu ve yakın zamanda sıcaklıkların tekrar yükselebileceğini belirtiyor.

2. sıcak hava dalgası geliyor

Yapılan tahminlere göre, önümüzdeki haftanın ortalarına doğru sıcaklık artışı bekleniyor. Öyle ki, Eyyam-ı Bahur sıcaklarının ardından Basra etkili sıcak hava dalgası şimdi de bunaltıcı günler getiriyor. Özellikle iç kesimlerde ve şehir merkezlerinde sıcaklık değerlerinin yeniden yükseleceği öngörülüyor. Detayları Afyon Kocatepe Üniversitesi İklim Bilimci Okan Bozyurt ile konuştuk.

Yeniden sıcak hava geliyor

Ağustos ayının sıcak etkisi yer yer kendini hissettirecek. Bozyurt, sıcaklıkların yeniden yükseleceğini ancak yaşanılan sıcaklıklardan daha yüksek olmayacağını belirtiyor.

“15-16 Ağustos tarihlerinde azor yüksek basıncı ülkemize tekrar giriş yapacak. Bunun neticesinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Ama bu sıcak hava kütlesi Ağustos ayının başında yaşadığımız sıcaklıklar gibi olmayacak.”

2. sıcak hava dalgası geliyor

Ara ara sıcaklıklar gelmeye devam edecek

Yaz mevsimi devam ettikçe sıcaklıkların ara ara yaşanacağını da belirtiyor Bozyurt. Bu durum Eylül ayında da sürebilir diye de ekliyor. Ancak Temmuz ayının sıcaklık rekorlarının üzerine çıkacak bir öngörü şimdilik yok.

“Aslında genel olarak bakıldığında Ağustos'un sonlarına kadar yurdun kuzeyi ve doğu bölgelerinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında gerçekleşecek. Yani Eylül ayının başına kadar Ağustos ayının geri kalan kısımlarında hava sıcaklıkları yurdumuzda mevsim normalleri civarında gerçekleşecek.”

2. sıcak hava dalgası geliyor

“Avrupa en serin yazını yaşıyor”

“Avrupa'da bu sene son yılların en serin yazı yaşanıyor” diyor Bozyurt. Okyanus suyunun fazla ısındığını belirten Bozyurt, bu durumun sert bir kışın habercisi olduğuna işaret ediyor.

“Gulf stream akıntısı Meksika Körfezi'nden doğuyor ve Batı rüzgarlarını Avrupa'nın kuzey batı kıyılarına taşıyor. Ama son yıllarda küresel ısınmadan dolayı buzulların aşırı erimesi sonucunda okyanuslara çok fazla miktarda tatlı su ve soğuk su da karışıyor. Bu da okyanusların sıcaklık ve tuzluk değerinin olumsuz yönde etkiliyor. Böyle olunca Avrupa'nın iklimi giderek soğumaya başladı. Eğer bu durum daha da hızlanacak olursa önümüzdeki 20-30 yıl içinde Avrupa’yı küçük bir buzul çağ bekliyor. Ülkemiz de bu durumdan etkilenecektir.”

“Kış ayları sert geçecek”

Son olarak, Bozyurt, kış aylarının sert geçeceğine yönelik öngörüsünü belirtiyor. Bunun nedenini ise eridikçe okyanuslara karışan buz kütlelerinin, atmosferdeki havayı da soğutacak olmasıyla açıklıyor.

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