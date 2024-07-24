Esenyurt'ta 14 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

D-100 kara yolunun Topkapı istikametinin Haramidere mevkiinde 14 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kaza nedeniyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 10 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi alırken kara yolunun Topkapı istikametindeki trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu.

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından D-100 kara yolunun Topkapı istikametindeki trafik akışı normale döndü.

Sabah saatlerinde de Esenyurt'ta D-100 kara yolu Saadetdere mevkiinde bir otomobil ile 3 minibüsün karıştığı trafik kazasına ilişkin ekiplerin çalışması tamamlandı.

Araçların olay yerinden çekilmesinin ardından yolun Edirne istikametinde oluşan trafik akışı da normale döndü.