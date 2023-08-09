Esenyurt TEM bağlantı yolunda kaza

15.45 sıralarında TEM Otoyolu Avcılar-Haramidere Bağlantı yolu, Bahçeşehir istikametinde meydana gelen kazada Rıdvan Çelimli'nin kullandığı hafifi ticari araç, arıza yapması nedeniyle şoförü tarafından emniyet şeridine park halinde bekleyen tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Çelimli, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"Kafasından darbe almıştı"

Kazaya karışan TIR'ın sahibi Ali Şahan, "Arabam rampayı çıkarken arıza yaptı, dörtlülerimi yaktım, gördüğünüz gibi en sağ şeride yanaştım. Arabanın hortumları patlamış. Daha sonra alttan kalkıp kapıyı açmak için arabaya yöneldiğim esnada, arkadan çok hızlı bir şekilde sağ taraftan makasa girdi. Benim aracıma arkadan vurdu. Sonra arkadaşa baktım kafasından darbe almıştı, ambulansı aradık itfaiye ekiplerini aradık vatandaşlar buradaydı. Olay bu şekilde gerçekleşti" diyerek yaşananları anlattı.

Trafik yoğunluğu oluştu

Kaza nedeniyle, TEM Otoyolu Avcılar-Haramidere Bağlantı yolu Bahçeşehir istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan araçların olay yerinden çekilmesinin ardından trafik normale dönerken, kazada kafasından yaralanan Çelimlinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.