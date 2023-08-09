Çeşme'de kaybolan Veli Eren'in annesi elimde bir tek fotoğrafı kaldı

Veli Eren Atay, 15 Temmuz'da bir grup arkadaşıyla buluşmak için öğle saatlerinde Karşıyaka'daki evinden çıkıp, Çeşme'ye gitti. Atay, aynı günün akşamı arkadaşlarıyla Alaçatı'daki bir eğlence kulübüne geçti. Görgü tanıkları ve kamera kayıtlarına göre, saat 02.30 sıralarında Atay'ın birlikte eğlenmeye geldiği 2'si kız, 4 arkadaşı mekandan ayrıldı.

Veli Eren Atay ise mekandan saat 04.00 sıralarında çıktı ve bir daha haber alınamadı.

En son annesi ile 16 Temmuz saat 01.00'da telefon görüşmesi yapan Veli Eren Atay'ın, kendisini merak etmemelerini, Çeşme'de çok eğlendiklerini söylediği öğrenildi.

Ancak Atay'dan bir daha haber alınamadı.

"Son görüldüğü yer Delikli koy"

Veli Eren'in annesi Ebru Atay, çocuğunun bulunması için vatandaşlara yardım çağrısında bulundu.

Ebru Atay şunları söyledi:

"Oğlumun oraya beraber gittiği arkadaşları gece ayrıldıklarını söylüyorlar. Saat 04.00'e kadar orada kiminle kaldığını bilmiyoruz. En son mekanın bulunduğu yerden tek başına bir güvenlik kamerasına girmiş. Sonrasında onu tanıyan kişilerin gördüğü yer ise Delikli Koy. Sabaha karşı görmüşler. Fakat tek olduğu söyleniyor. Telefonunu kaybettiği ve onu aradığı söyleniyor. Çocuğum tek başına kalmış ve sonrası yok. Plajda bulunan insanlar öğlene doğru gördüklerini söylüyorlar. Fakat plajın çok kalabalık olduğunu söylüyorlar. Başka görgü tanıklarına da ihtiyacımız var. Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Oğlum her yere gitmiş olabilir. Çok çaresiziz. Evladımızdan haber alamıyoruz. Evladımıza kavuşmak için her şeyi yapmaya hazırız"

"Evladıma kavuşmak istiyorum"

Her ipucunun kendileri için çok önemli olduğuna vurgu yapan Atay, "Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Lütfen sesimizi duysunlar. Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Canla başla çalışıyorlar. Ancak Delikli Koy'dan sonra kamera ve görgü şahidi olmadığı için hiçbir şey yapamıyoruz. Onu çok özledik. Acımız çok büyük. Elimde bir tek fotoğrafı kaldı. Kokusunu özledim. Oğlum mekanın dışına çıktıktan sonra kimlerle konuştu, koya nasıl gitti, orada başkalarıyla mı tanıştı? Her şey soru işareti. 24 gündür aynı noktada sayıyoruz. İçim çok acıyor. Evladıma kavuşmak istiyorum. Herkesin yardımına ihtiyacımız var. Küçücük ipucu bizim için ışık olabilir" diye konuştu.

"Halktan yardım istiyorum"

Veli Eren'in babası Mehmet Atay ise "16 gün Çeşme'de kaldım. Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum. Gece gündüz çalıştılar. Yeri geldi evlerine bile gitmediler. Ancak hala çaresiziz. Halktan yardım istiyorum. Bize onlar yol gösterecekler. İnşallah oğlumuza kavuşacağız" dedi.