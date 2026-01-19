Parçalı Bulutlu 0.4ºC Ankara
Türkiye
AA 19.01.2026 14:54

Esenboğa Havalimanı'nda 3. pist ve yeni kule hizmete girdi

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda yolcu sayısını artıracak 3'üncü pisti açıldı. Pistle birlikte modern mimarisiyle dikkat çeken yeni Hava Trafik Kontrol Kulesi de hizmete girdi. Son çalışmaların ardından havalimanının yıllık yolcu kapasitesi 30 milyona ulaşacak.

Esenboğa Havalimanı'nda 3. pist ve yeni kule hizmete girdi

Ankara Esenboğa Havalimanı'nın çehresini değiştiren projede ilk etap tamamlandı.

3'üncü pist inşa edilen havalimanında, son teknolojilerle donatılmış yeni kule hizmet vermeye hazır hale geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını gerçekleştirdi

Ankara Esenboğa Havalimanı'nın kapasitesini ve operasyonel verimliliğini artıracak olan "3. Pist, Yeni Kule ve Tamamlayıcı Tesisler", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle hizmete açıldı.

Yeni piste ilk inişi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı taşıyan uçak yaptı.

Ankara’nın dünyaya açılan kapısı Esenboğa Havalimanı’nda yapımı tamamlanan dev projeler, düzenlenen törenle hizmete girdi. Havalimanının hava trafiğini rahatlatacak ve eş zamanlı operasyon imkanı sunacak olan 3. Pist ile modern mimarisiyle dikkat çeken yeni Hava Trafik Kontrol Kulesi’nin açılışı, devletin zirvesini bir araya getirdi.

Yeni piste ilk iniş "CAN" uçağıyla yapıldı

Tören öncesinde tarihi bir an yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan özel uçak "CAN", açılışı yapılan 3. piste iniş yapan ilk hava aracı oldu. İnişin ardından uçak, geleneksel bir havacılık seremonisi olan "su takı" ile karşılandı.

Esenboğa Havalimanı'nda 3. pist ve yeni kule hizmete girdi

Pist başında bekleyen itfaiye araçlarının oluşturduğu su köprüsünün altından geçen uçak, ardından tören alanına yanaştı.

Kapasite ve güvenlikte dev adım

Hizmete giren 3. pist, 3 bin 750 metre uzunluğu ve 60 metre genişliği ile en büyük gövdeli uçakların iniş ve kalkışına uygun şekilde inşa edildi. Yeni pistle birlikte Esenboğa Havalimanı, aynı anda iki uçağın bağımsız iniş-kalkış yapabileceği bir yapıya kavuştu. Proje kapsamında inşa edilen ve ileri teknoloji sistemlerle donatılan yeni Hava Trafik Kontrol Kulesi ise hava trafiğinin çok daha güvenli ve hızlı yönetilmesini sağlayacak.

"Havacılıkta Türkiye’nin gücü perçinleniyor"

Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin havacılık alanında son 23 yılda büyük bir devrim gerçekleştirdiğini vurguladı. Esenboğa Havalimanı’na yapılan bu yatırımın sadece Ankara için değil, Türkiye’nin uluslararası havacılık koridorundaki konumu için de kritik önemde olduğunu belirten Erdoğan, tesislerin hayırlı olmasını diledi.

Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ilgili kurum ve kuruluşların üst düzey yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, yeni kontrol kulesinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Ankara Recep Tayyip Erdoğan Abdulkadir Uraloğlu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
