AA 18.11.2025 10:15

Erzurum'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 11 yaralı

Erzurum'da yolcu otobüsüyle tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Erzurum'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 11 yaralı

Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen Çanakkale-Van seferini yapan yolcu otobüsü ile yabancı plakalı tır, Erzurum-Ağrı kara yolu Nenehatun köprüsü mevkiinde çarpıştı.

Kazanın meydana geldiği bölgede yoğun sis ve zeminin kaygan olduğu görüldü.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis, AFAD ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan yolcu otobüsündeki 11 kişi, ambulanslarla kent merkezi ve Pasinler ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan bölgede sis ve yolun kaygan zeminiyle alakalı zincirleme kaza meydana geldi.

Kazada araçlarda hasar oluştu.

ETİKETLER
Erzurum Trafik Kazası
