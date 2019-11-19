Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi'nde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın Erzurum itfaiye ekibinin 7 araç 20 personelle müdahalesi sonucu 2 saat içinde kontrol altına alındı.

2 itfaiye eri ve 4 vatandaş dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenler olay yerine gelen ambulansla tedavi altına alındı.

Yangında, 2 ev, 2 ahır, 5 bin balya ot ve 10 ton saman kül oldu.

Kaynak: TRT Haber