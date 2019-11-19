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Erzurum'da yangın: 2 ev ve ahır kül oldu19 Kasım 2019 Salı 02:46 - Son Güncelleme 19 Kasım 2019 Salı 02:53
Erzurum Yakutiye'de çıkan yangında; 2 ev ve 2 ahır kül oldu, 2 itfaiye eri ve 4 vatandaş dumandan etkilendi.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi'nde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın Erzurum itfaiye ekibinin 7 araç 20 personelle müdahalesi sonucu 2 saat içinde kontrol altına alındı.
2 itfaiye eri ve 4 vatandaş dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenler olay yerine gelen ambulansla tedavi altına alındı.
Yangında, 2 ev, 2 ahır, 5 bin balya ot ve 10 ton saman kül oldu.
Kaynak: TRT Haber
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