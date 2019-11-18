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Muğla'da 105 düzensiz göçmen yakalandı18 Kasım 2019 Pazartesi 22:33 - Son Güncelleme 18 Kasım 2019 Pazartesi 22:42
Muğla'da, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 105 düzensiz göçmen yakalandı.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, devriye çalışması sırasında üç lastik bot tespit etti.
Ekiplerin durdurdukları botta yaptığı kontrolde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Pakistan, Afganistan, Somali, Orta Afrika, Güney Afrika, Yemen, Filistin, Kongo, Kamerun, Gana, Nijerya ve Gabon uyruklu 105 düzensiz göçmen yakalandı.
Limandan karaya çıkarılan düzensiz göçmenler Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
Kaynak: AA
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