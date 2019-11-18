Türkiye
Manisa'da karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift ve torunları öldü18 Kasım 2019 Pazartesi 20:34 - Son Güncelleme 18 Kasım 2019 Pazartesi 20:37
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.
Alaşehir ilçesi Dağhacıyusuf Mahallesi'nde yaşayan Eraslan Altıntaş'ın evinin kapısını açmamasından şüphelenen yakınları eve girdi.
Eraslan, eşi Gülşen ve torunu Hasret Altıntaş'ın hareketsiz şekilde yattığını gören yakınları, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Sağlık ekipleri gelmeden önce babası Mehmet Altıntaş tarafından Alaşehir Devlet Hastanesine götürülen Hasret Altıntaş'ın ise hastaneye getirilmeden önce hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenazeler İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kaynak: AA